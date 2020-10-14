14 октября 2020, 02:12
Дмитрий Медведев предложил сделать для россиян бесплатными лекарства по рецепту врача
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России» заявил, что все россияне должны иметь возможность получать лекарства по рецепту врача бесплатно
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России» заявил, что все россияне должны иметь возможность получать лекарства по рецепту врача бесплатно.
Такую возможность Медведев предлагает предоставить гражданам за счет механизмов обязательного лекарственного страхования, сообщает ТАСС.
Также лидер «Единой России» предложил включить в предвыборную программу партии новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, а также поддержке медиков и медицинского образования.