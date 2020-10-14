Центробанк России сообщил о планах создать цифровой рубль
Центробанк России сообщил о планах создать цифровой рубль, который должен стать третьим платежным средством в стране. Окончательное решение о выпуске цифрового валюты пока не принято, так как для этого необходимы общественные консультации
Центробанк России сообщил о планах создать цифровой рубль, который должен стать третьим платежным средством в стране. Окончательное решение о выпуске цифрового рубля пока не принято, так как для этого необходимы общественные консультации.
Тем не менее, отметили в ЦБ, сейчас в обществе сформирован запрос на «повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий».
В сообщении финансового регулятора говорится, что многие центральные банки по всему миру в настоящее время разрабатывают собственные цифровые деньги. От безналичных средств цифровые деньги отличаются сразу несколькими параметрами: хранением и учетом в специальном кошельке, а не на банковском счету, а также возможностью совершать платежи офлайн без доступа к интернету.
При этом цифровой рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется ЦБ. Технически цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке.
В ЦБ отметили, что создание цифрового рубля снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность.