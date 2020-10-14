Юристы Евгения Пригожина подают иски к Алексею Навальному и его соратникам из-за оскорблений
Юристы фирмы «Конкорд» прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову
Юристы фирмы «Конкорд» прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Иски связаны с публикацией «оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена».
В «Конкорде» заявили, что иски поданы с целью понуждения указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов».
В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального новые иски от «повара Путина» пока не прокомментировали.
Напомним, ранее Евгений Пригожин, который неоднократно становился героем расследований ФБК, выкупил долг Алексея Навального и Любови Соболь перед «Московским школьников» (эту компанию СМИ также связывают с бизнесменом) в размере 29 млн рублей, который им назначил суд за расследование о поставке в образовательные учреждения некачественных продуктов.