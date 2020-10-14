Сын главы Совбеза стал крупным совладельцем подрядчика в области морской геологии
Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем ОАО МАГЭ. Это акционерное общество является крупным подрядчиком в области морской геологии и геофизики
Сын главы Совета безопасности Николая Патрушева Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ). Это акционерное общество является крупным подрядчиком в области морской геологии и геофизики.
В сентябре Андрей Патрушев стал владельцем 28,33% уставного капитала или 37,77% голосующих акций МАГЭ, сообщает «Интерфакс».
АО МАГЭ было создано еще в 70-е годы 20-го века. Компания изучает строение шельфовых морей, а также транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. Выручка МАГЭ за 2019 год составила 10 млрд рублей, а чистая прибыль — 0,4 млрд рублей.
Андрей Патрушев ранее работал в ФСБ и занимался контролем нефтяной отрасли. С 2006 до 2008 годы он был советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, затем занял должность заместителя гендиректора «РН-Сервис» (структура «Роснефти»). С 2011 по 2013 годы Патрушев работал в компании «Зарубежнефть».