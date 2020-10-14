Авиакомпания «Россия» объявила тендер на поставку первых «суперджетов»
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») объявила тендер на поставку первых двух российский лайнеров Sukhoi Superjet 100. Эти самолеты есть только в парке «Аэрофлота»
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») объявила тендер на поставку первых двух российский лайнеров Sukhoi Superjet 100. Эти самолеты есть только в парке «Аэрофлота».
«Россия» планирует взять в лизинг не только новые SSJ-100, но и аналогичные самолеты, принадлежащие «Аэрофлоту». Последний планирует летать только на иностранных лайнерах.
Согласно тендерной документации, «Россия» планирует взять новые самолеты в лизинг на 12 лет. Стоимость лизинга на этот срок, включая техобслуживание, для одного SSJ составит 3,25 млрд рублей. По данным РБК, сделку профинансирует «ПСБ лизинг» («дочка» Промсвязьбанка). Она же будет предоставлять в аренду Superjet для авиакомпании Red Wings.
До конца текущего года «Россия» планирует получить десять SSJ, в результате флот компании вырастет до 68 самолетов.