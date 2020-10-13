13 октября 2020, 18:35
Стоимость российского препарата от коронавируса «Фавипиравир» упала в два раза
В июне средняя цена «Фавипиравира» составляла 22 тысячи рублей, а в сентябре она стремительно упала до 11 тысяч рублей. Отметим, что на один курс лечения от COVID-19 необходимы две упаковки препарата
Стоимость отечественного лекарства от коронавирусной инфекции «Фавипиравира» за последние три месяца упала в два раза.
По данным РБК, в июне средняя цена «Фавипиравира» составляла 22 тысячи рублей, а в сентябре она стремительно упала до 11 тысяч рублей. Отметим, что на один курс лечения от COVID-19 необходимы две упаковки препарата. Для многих россиян стоимость отечественного лекарства является слишком высокой.
В Росздравнадзоре отметили, что цены падают на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции. Так, в июле в аптеках появились еще два лекарства от коронавируса - «Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед». Их стоимость составляет 11-12 тысяч рублей.