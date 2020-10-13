Врио главы Хабаровского края одобрил действия силовиков по разгону протестной акции
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью изданию AmurMedia положительно оценил действия силовиков, которые впервые с начала массовых протестов в столице региона разогнали мирный митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью изданию AmurMedia положительно оценил действия силовиков, которые впервые с начала массовых протестов в столице региона разогнали мирный митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала.
«Я со своей стороны могу сказать однозначно, что каждый имеет право на выражение своего мнения, в том числе политического, но в рамках закона. Наши правоохранители, во-первых, все местные. Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом. Больше добавить нечего», - заявил Михаил Дегтярев.
Напомним, что акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят с середины июля практически ежедневно. До минувших выходных полиция никак не препятствовала протестующим. 10 сентября силовики впервые разогнали митингующих после того, как они начали устанавливать палатки на площади Ленина. Одному из протестующих сломали нос, а владельца «Фургаламобиля» Андрея Маклыгина ударили по голове дубинкой.