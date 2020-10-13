Нижегородский суд прекратил дело о «фейк-ньюс» против погибшей Ирины Славиной
Нижегородский облсуд прекратил дело о «фейк-ньюс», которое было возбуждено против главного редактора издания «Koza Press» Ирины Славиной. Дело закрыто в связи с ее смертью
Нижегородский облсуд прекратил дело о «фейк-ньюс», которое было возбуждено против главного редактора издания «Koza Press» Ирины Славиной. Дело закрыто в связи с ее смертью. Напомним, что ранее журналистка совершила акт самосожжения и попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.
Адвокат «Агоры» Евгений Губин сообщил «МБЗ медиа», что уголовное дело в отношении Ирины Славиной прекращено по решению суда, который сослался на постановление Конституционного суда 2013 года. В этом постановлении говорится, что «безусловным основанием прекращения административного правонарушения является смерть лица, привлекаемого к административной ответственности».
При этом Губин требовал, чтобы дело против Славиной прекратили за отсутствием состава правонарушения.
Дело против Ирины Славиной было возбуждено из-за материала, который вышел в марте 2020 года. В нем говорилось, что один из руководителей академии самбо «вернувшись из Европы, контактировал с десятками людей, в том числе с посетителями академии». Суд оштрафовал журналистку на 65 тысяч рублей.
Ирина Славину несколько раз была оштрафована на крупные суммы. Ее родные и коллеги считают, что против представителей власти, которые оказывали на нее давление, должно быть возбуждено дело о доведении до самоубийства.