Власти Кипра закрыли программу для иностранцев «паспорт в обмен на инвестиции»
Инициаторами выступили министры финансов и внутренних дел, которые считают, что государственная инвестиционная программа обладает «долговременными недостатками». Кроме того, ранее были выявлены факты злоупотреблений со стороны иностранцев
Власти Кипра закрыли программу предоставления гражданства иностранцам в обмен на инвестиции в национальную экономику.
Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос сообщил, что такое решение было принято на внеочередном заседании правительства. Инициаторами выступили министры финансов и внутренних дел, которые считают, что государственная инвестиционная программа обладает «долговременными недостатками». Кроме того, ранее были выявлены факты злоупотреблений со стороны иностранцев, желающих получить гражданство Кипра.
Решение правительства означает, что Кипр фактически закрыл дорогу в Европу для российских бизнесменов и чиновников, которые часто пользовались предоставляемыми возможностями и получали паспорт государства-члена Евросоюза.