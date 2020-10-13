13 октября 2020, 14:15
В Минпросвещения опровергли слухи о переводе школ на дистанционное обучение
Перевод школьников на удаленку не обсуждается в настоящий момент и не планируется к рассмотрению в дальнейшем. Соответствующие слухи в министерстве назвали попыткой спровоцировать рост напряженности в обществе
Минпросвещения опровергло информацию о переводе общеобразовательных школ на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.
В пресс-службе ведомства агентству ТАСС заявили, что перевод школьников на удаленку не обсуждается в настоящий момент и не планируется к рассмотрению в дальнейшем. Соответствующие слухи в министерстве назвали попыткой спровоцировать рост напряженности в обществе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторых российских школах якобы уже началось дистанционное обучение на постоянной основе.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что источником таких слухов могут быть родительские чаты. Для получения полной информации министр рекомендовал обращаться на горячую линию ведомства.