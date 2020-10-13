СКР проверит законность выдачи разрешения на оружие нижегородскому стрелку
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности выдачи разрешения на владение оружием 18-летнему нижегородцу Даниле Монахову, который открыл стрельбу по рейсовому автобусу в селе Большеорловское
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности выдачи разрешения на владение оружием 18-летнему нижегородцу Даниле Монахову, который открыл стрельбу по рейсовому автобусу в селе Большеорловское.
Следователям также поручено проверить информацию о том, что юноша проявлял агрессию ранее, и дать оценку действиям или бездействию сотрудников органов профилактики в связи с этим.
По данным следствия, 11 октября Данила Монахов вместе с отцом приехали в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области к бабушке.
12 октября юноша поссорился с бабушкой, взял охотничье ружье и выстрелил в нее. Затем Монахов застрелил соседа, прибежавшего на шум, после чего открыл стрельбу по автобусу. В результате происшествия трое мужчин скончались, а три женщины, включая бабушку Монахова, с огнестрельными ранениями были госпитализированы.
Юноша сбежал в лес, а утром его во вторник его обнаружили мертвым. В правоохранительных органах сообщили, что молодой человек покончил с собой.