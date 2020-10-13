Суд отказал вдове погибшего в Сирии военного в выплате за присвоенный ему орден Мужества
Псковский суд отказал вдове погибшего в Сирии прапорщика ВДВ Николая Григорова в удовлетворении иска к командованию 234-го гвардейского десантно-штурмового полка
Псковский суд отказал вдове погибшего в Сирии прапорщика ВДВ Николая Григорова в удовлетворении иска к командованию 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. В суд вдова обратилась из-за отказа командования выплатить ей пять окладов за орден Мужества, которым был посмертно награжден Григоров.
Николай Григоров принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года и в операции по присоединению Крыма к России в 2014 году. В Сирии, где Россия проводила «антитеррористическую операцию», прапорщик провел ровно 101 день.
Григоров погиб 6 марта 2018 года во время крушения Ан-26 при промежуточной посадке на российской авиационной базе Хмеймим, не долетев до посадочной полосы. Всех 39 военнослужащих, погибших в этой авиакатастрофе, представили к государственным наградам – ордену Мужества, сообщает «КоммерсантЪ».
В мае 2018 года родственники погибших военных получили ордена, выплаты по страховке, материальную помощь, премии и другие вознаграждения. Однако сами награды остались неоплаченными, хотя закон подразумевает выплату пять должностных окладов.
Наталья Григорова должна была получить за орден Мужества своего погибшего супруга 124 тысячи рублей, однако командование ей в этой выплате отказало. По мнению руководства полка, оклады положены только живым военнослужащим.
Судья Псковского суда Ольга Захарова согласилась с доводом военных и заявила, что в случае с прапорщиком Григоровым за его орден не должны платить его вдове.