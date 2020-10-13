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Общество
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13 октября 2020, 12:56

Минобороны РФ потратит 273 млн рублей на покупку средств для «военно-политической работы» в армии

Речь идет о телевизорах (116 млн рублей), аудиосистемах (37 млн рублей), диктофонах (1,8 млн рублей), радиоприемниках (2,9 млн рублей), приемниках спутникового телевидения (53,9 млн рублей), а также фотоаппаратах (8,1 млн рублей)

Минобороны РФ потратит 273 млн рублей на покупку средств для «военно-политической работы» в армии
Фото: redstar.ru

Минобороны России выделило 273,4 млн рублей на приобретение средств для «военно-политической работы» в вооруженных силах страны.

«МБХ медиа» со ссылкой на портал госзакупок сообщает, что Минобороны планирует закупить шесть категорий продукции на 219,7 млн рублей. Речь идет о телевизорах (116 млн рублей), аудиосистемах (37 млн рублей), диктофонах (1,8 млн рублей), радиоприемниках (2,9 млн рублей), приемниках спутникового телевидения (53,9 млн рублей), а также фотоаппаратах (8,1 млн рублей).

По второму госконтракту ведомство планирует закупить на 53,7 млн рублей четыре категории товаров. Это телевизоры (16,5 млн рублей), «модули воспроизведения» (15,1 млн рублей), стереосистемы (8,9 млн рублей) и стереонаушники (13 млн рублей).

В тендерной документации отмечается, что перечисленные средства военно-политической работы предназначены «для комнат психологической разгрузки».

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