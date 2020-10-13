13 октября 2020, 12:50
Архангельский министр признал вину по делу о развращении несовершеннолетних
И.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев признал вину в развращении несовершеннолетних. Ранее чиновник был отправлен под домашний арест
И.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев признал вину в развращении несовершеннолетних. Ранее чиновник был отправлен под домашний арест.
Юрий Гнедышев сознался в том, что совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, в декабре 2019 года министр образования вел переписку в социальной сети с двумя несовершеннолетними школьницами и «развращал их». Одной из девочек чиновник скинул ссылку на видеозапись сексуального характера.
Юрий Гнедышев был назначен исполняющим обязанности министра образования в конце августа 2020 года.