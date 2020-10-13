IT-ассоциации пожаловались в правительство на указ мэра Москвы о сборе данных сотрудников на удаленке
Крупнейшие российские IT-ассоциации — «Руссофт», «Отечественный Софт» и АПКИТ — направили главе Минцифры Максуту Шадаеву жалобу на указ мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал работодателей предоставлять властям персональные данные сотрудников на удаленке
Крупнейшие российские IT-ассоциации — «Руссофт», «Отечественный Софт» и АПКИТ — направили главе Минцифры Максуту Шадаеву жалобу на указ мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал работодателей предоставлять властям персональные данные сотрудников на удаленке.
Напомним, что с 12 октября столичные работодатели обязаны предоставлять в мэрию номера телефонов, номера автомобилей и транспортных карт сотрудников, которые по просьбе властей были переведены на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости. За невыполнение данного требования чиновники пригрозили руководителям предприятий крупными штрафами.
В жалобе на имя Максута Шадаева говорится, что указ Сергея Собянина подразумевает передачу личных данных сотрудников, а собирать такие данные без согласия владельца можно только в случаях, предусмотренных законом. Указ Собянина к таким случаям не относится, а значит требование властей незаконно, сообщает «КоммерсантЪ».
Однако сейчас работодатели оказались в ситуации, когда передача данных грозит наказанием за их разглашение, а отказ от передачи - крупными штрафами от мэрии.
Авторы обращения предлагают исключить из перечня сведений, которые работодатели обязаны предоставлять властям Москвы, номера телефонов, автомобилей, транспортных и социальных карт сотрудников. Работодатели считают, что как и весной 2020 года власти Москвы используют ситуацию с коронавирусом, чтобы выстроить систему контроля и управления жителями.
В Минцифры, тем не менее, встали на сторону Сергея Собянина. В ведомстве заявили агентству ТАСС, что запрашиваемая мэрией Москвы информация действительно может относиться к персональным данным, однако на основании закона о персональных данных и указа президента от 11 мая 2020 года, обрабатывать такие данные власти могут и без согласия их владельца.