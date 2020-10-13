13 октября 2020, 11:59
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой» болезни добровольца
Соответствующее решение компания приняла из-за «необъяснимого заболевания» одного из участников испытаний вакцины. Подробности Johnson & Johnson сообщил после получения полной информации о состоянии заболевшего
Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу испытания собственной вакцины от коронавируса COVID-19.
Соответствующее решение компания приняла из-за «необъяснимого заболевания» одного из участников испытаний вакцины. Подробности Johnson & Johnson сообщил после получения полной информации о состоянии заболевшего.
Одновременно с этим в Johnson & Johnson сообщили, что при проведении испытаний лекарственных препаратов ухудшение самочувствия и другие происшествия не являются чем-то необычным.