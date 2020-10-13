В Москве за нарушение масочного режима оштрафовали 96 тысяч человек
Султанов отметил, что только за две последних недели, когда в столице уже наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, за нарушение масочного режима в транспорте было оштрафовано 10 тысяч человек
Фото: moslenta.ru
В Москве за пять месяцев действия масочного и перчаточного режима оштрафовали около 96 тысяч человек за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте.
Глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил агентству ТАСС, что общая сумма штрафов за отсутствие защитных масок составила 480 млн рублей.
Султанов отметил, что только за две последних недели, когда в столице уже наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, за нарушение масочного режима в транспорте было оштрафовано 10 тысяч человек.
В ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что ежедневно в столичном транспорте проводится более 100 рейдов.