Пресс-секретарь «Роснефти» снова проиграл по иску главы Хакасии
Городской суд Абакана удовлетворил иск губернатора Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю госкомпании «Роснефть» Михаилу Леонтьеву, который в 2018 году назвал чиновника «дебилом» после его победы на губернаторских выборах
Городской суд Абакана удовлетворил иск губернатора Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю госкомпании «Роснефть» Михаилу Леонтьеву, который в 2018 году назвал чиновника «дебилом» после его победы на губернаторских выборах.
Суд Абакана во второй раз удовлетворил иск Валентина Коновалова, признав высказывание Михаила Леонтьева оскорбительным и порочащим честь и достоинство губернатора.
Напомним, в мае 2019 года горсуд Абакана удовлетворил иск Коновалова к Леонтьеву, однако тот обжаловал решение суда первой инстанции в Верховном суде Хакасии. Суд пресс-секретарь «Роснефти» снова суд проиграл и обратился в Восьмой кассационный суд. В феврале 2020 года кассационная инстанция вернула дело на пересмотр.
В конце 2018 года Михаил Леонтьев в радиоэфире «Комсомольской правды» говорил о протестном голосовании и заявил, что в Хакасии люди «выбрали губернатором дебила». «Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный», - добавил официальный представитель «Роснефти».