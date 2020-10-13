В России зарегистрировали еще 13 868 случаев заражения коронавирусом
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 1 326 178 человек. За последние сутки было зафиксировано 13 868 новых случаев заражения
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 1 326 178 человек. За последние сутки было зафиксировано 13 868 новых случаев заражения.
Согласно статистике оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за минувшие сутки от осложнений скончались 244 пациента с подтвержденным коронавирусом.
В Москве выявили 4 618 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 420, в Петербурге – 557, в Нижегородской области – 274, в Свердловской области – 208, в Ростовской области – 277, в ХМАО – 197, в Красноярском крае – 184, в Иркутской области – 171, в Воронежской области – 211, в Ставропольском крае – 161, в Ульяновской области – 169, в ЯНАО – 158, в Саратовской области – 155, в Волгоградской области – 165, в Мурманской области – 150, в Архангельской области -198.