Власти Ростовской области вернули ряд карантинных ограничений из-за роста заболеваемости
Ростовская область стала еще одним российским регионом, власти которого сообщили о возвращении карантинных ограничений в связи с ростом заболеваемости
Ростовская область стала еще одним российским регионом, власти которого сообщили о возвращении карантинных ограничений в связи с ростом заболеваемости.
Власти области сообщили о приостановке спортивных и развлекательных мероприятий. Ресторанам и кафе разрешат работать только до 22:00, временно закроют ночные клубы и дискотеки, также запретят курение кальянов в барах.
Предприятия общественного питания также должны строго следить за соблюдением посетителями социальной дистанции и закрыть танцевальные зоны.
В регионе будут созданы не менее восьми мобильных мониторинговых групп, которые будут следить за соблюдением гражданами и организациями мер по профилактике коронавируса.
Транспортным предприятиям поручено скорректировать график движения транспорта так, чтобы не допускать скопления людей на остановках.
По данным на утро 13 октября, в Ростовской области за последние сутки было выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусом.