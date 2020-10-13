Подозреваемого в расстреле автобуса под Нижним Новгородом нашли мертвым
В Следственном комитете сообщили, что по предварительным данным, 18-летний юноша покончил с собой. Монахова со вчерашнего дня искали в окрестностях села, а к утру обнаружили вблизи окраины
Подозреваемого в расстреле рейсового автобуса в селе Большеорловское Нижегородской области Данилу Монахова нашли мертвым.
В Следственном комитете сообщили, что по предварительным данным, 18-летний юноша покончил с собой. Монахова со вчерашнего дня искали в окрестностях села, а к утру обнаружили вблизи окраины.
В СКР «Интерфаксу» также сообщили, что в Большеорловское Данила Монахов приехал из Нижнего Новгорода к бабушке. Накануне юноша поссорился с ней, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее (женщина находится в больнице с тяжелым ранением). На крики женщины прибежал сосед, которого Монахов также застрелил.
После этого молодой человек открыл огонь из ружья по пассажирскому автобусу. В результате происшествия погибли и пострадали люди, стоявшие на остановке. В автобусе никто не пострадал.
По данным СМИ, Данила Монахов увлекался компьютерными играми, оружием и сталкерингом, а также интересовался темой «колумбайна» и в 9 классе даже планировал устроить в школе теракт. По этой причине юноша стоял на учете в ФСБ.
По данным ТАСС, эксперты проведут посмертную психиатрическую экспертизу Данила Монахова.