ФАС и Минздрав предложили разрешить производителям повышать цены на жизненно важные лекарства
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Минздрав предложили разрешить производителям повышать предельные цены на жизненно важные и необходимые лекарства
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Минздрав предложили разрешить производителям повышать предельные цены на жизненно важные и необходимые лекарства. В ведомствах отметили, что такие препараты оказались в дефиците из-за нерентабельности их производства.
Некоторое время назад из-за низких цен на жизненно важные лекарства, на российском рынке возник их дефицит. Так, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г компании «Биосинтез» составляет 10,1 рубля при себестоимости 16,46 рубля, а упаковка ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг - 12,05 рубля при себестоимости 17,21 рубля. Сложившаяся ситуация привела к тому, что производители стали массово отказываться производить нерентабельный товар.
ФАС совместно с Минздравом разработала законопроект о повышении цен на жизненно важные лекарства.