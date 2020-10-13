13 октября 2020, 08:06
Глава Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом
«К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен. Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно», - сообщил Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом. Результат теста на COVID-19 чиновник получил накануне, и он оказался положительным.
Коронавирус выявили также у некоторых членов семьи губернатора. «К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен. Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно», - сообщил Андрей Клычков.
В Орловской области с 12 октября были закрыты административные границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. На федеральных трассах Орловской области, а также железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске возобновили работу учетно-заградительные посты.