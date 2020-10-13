В США по запросу российских силовиков задержали основателя брендов «Довгань» и «Смак»
В России бизнесмена обвиняют в организации финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд рублей под предлогом инвестиций в Apple и Nike. В списке обманутых бизнесменом россиян находятся режиссер Никита Михалков и топ-менеджеры «Русала»
Правоохранительные органы США задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли. В России бизнесмена обвиняют в организации финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд рублей под предлогом инвестиций в Apple и Nike. В списке обманутых бизнесменом россиян находятся режиссер Никита Михалков и топ-менеджеры «Русала».
По версии российского следствия, Герман Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Так, консультанты бизнесмена предлагали богатым клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но в реальности присваивали себе их деньги. Предварительно ущерб от деятельности Германа Лиллевяли оценивается в 9 млрд рублей.
По данным источников РБК, бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. В начале 2020 года он въехал в США по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль. Американской визы у него не было, поэтому он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.
Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями, так как выяснилось, что он находится в розыске через Интерпол по требованию российских властей.