СКР возбудил уголовное дело по факту разлива 500 литров топлива в Ангару
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в реку Ангара. По версии следствия, в реку попало 500 литров топлива из цистерны, которая лопнула на борту баржи
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в реку Ангара. По версии следствия, в реку попало 500 литров топлива из цистерны, которая лопнула на борту баржи.
В пресс-службе Западно-Сибирского управления Следственного комитета на транспорте сообщили, что разрыв цистерны произошел из-за ее изношенного состояния.
Инцидент произошел еще 2 октября в районе Кодинска Кежемского района Красноярского края.
Сейчас в рамках расследования дела проводится опрос свидетелей и сотрудников фирмы-владельца баржи ООО «Приангарский ЛПК». Исследуются экспертизы воды и грунта Ангары. Также определяется размер нанесенного природе ущерба.
9 октября в связи с разливом нефтепродуктов власти Кежемского района ввели режим ЧС.