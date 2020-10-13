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13 октября 2020, 04:16

На Камчатке обнаружили еще два места массовой гибели морских обитателей

На Камчатке обнаружили еще два места массовой гибели морских обитателей. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов со ссылкой на данные экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка

На Камчатке обнаружили еще два места массовой гибели морских обитателей
Фото: info67.ru

На Камчатке обнаружили еще два места массовой гибели морских обитателей. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов со ссылкой на данные экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка.

Члены экспедиции рассказали, что массовая гибель животных зафиксирована на глубине 5-10 метров в районе Авачинской бухты и южнее ее. Очевидцы также сообщают о массовом выбросе морских животных на побережье Охотского моря.

«Мы столкнулись с масштабным и новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано с тем или иным способом с деятельностью человека: изменением климата, загрязнением на мировой океан, которое мы оказываем», - высказался губернатор по поводу массовой гибели морских обитателей.

Ранее в Российской академии наук заявили, что причиной гибели животных стала не утечка вредных веществ с полигонов, а токсины, которые водоросли выделяют при цветении. При этом экологи из «Гринпис» сообщили о следах нефтепродуктов и фенола в водах Авачинского залива.

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