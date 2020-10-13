13 октября 2020, 03:16
«Спартак» предложил полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире зарплату в 3 млн евро
Московский «Спартак» предлагал полузащитнику итальянского «Ювентуса» Сами Хедире зарплату в размере 3 млн евро, однако футболист от предложения красно-белых отказался
Московский «Спартак» предлагал полузащитнику итальянского «Ювентуса» Сами Хедире зарплату в размере 3 млн евро, однако футболист от предложения красно-белых отказался.
Портал Calciomercato сообщает, что «Спартак» пытался подписать немецкого футболиста в последние часы трансферного окна, которое в Европе закрылось 5 октября.
Сами Хедира отказался играть в России даже за такую высокую зарплату поскольку планирует продолжить карьеру в Высшей лиге футбола США и Канады (MLS). Ожидается, что в скором времени он договорится с «Ювентусом» о расторжении контракта.