Московские власти потратят 491 млн рублей на покупку новых автозаков для полиции
Власти Москвы планируют потратить 491 млн рублей на покупку 100 автозаков для полиции. Соответствующие тендеры на портале госзакупок объявил Департамент по конкурентной политике
Власти Москвы планируют потратить 491 млн рублей на покупку 100 автозаков для полиции. Соответствующие тендеры на портале госзакупок объявил Департамент по конкурентной политике.
Департамент разместил информацию о трех закупках автозаков для ГУ МВД по Москве стоимостью 191 млн рублей, 190,8 млн рублей и 109 млн рублей. Победители первых двух аукционов должны будут поставить по 35 транспортных средств, победитель третьего — 30, сообщает «МБХ медиа».
Согласно первому тендеру, «отсек для задержанных» у автозаков должен вмещать не менее 20 человек, во втором — не менее 15 человек, а в третьем — не менее шести. При этом если первая и третья модели автозаков должна вмещать не менее 7 сотрудников полиции (вместе с водителем), то вторая — уже не менее 12 силовиков.
Помимо этого автозаки должны быть оснащены видеокамерами для наблюдения за отсеком задержанных и для наблюдения за отсеком сотрудников полиции.