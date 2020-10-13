Московские работодатели пожаловались на сбой в работе сервиса по передаче данных о сотрудниках на удаленке
В работе московского сервиса, через который с 12 октября все столичные работодатели должны передавать властям личные данные отправленных на удаленку сотрудников, произошел сбой
В работе московского сервиса, через который с 12 октября все столичные работодатели должны передавать властям личные данные отправленных на удаленку сотрудников, произошел сбой.
Издание «Подъем» со ссылкой на нескольких работодателей сообщает, что из-за наплыва пользователей раздел на сайте mos.ru в понедельник оказался недоступен. Одновременно с этим не работала и горячая линия, где должны работодателям должны были рассказать об альтернативных способах передачи данных.
Из-за сбоя в работе сервиса московские работодатели опасаются крупных штрафов, которыми в мэрии им пригрозили за отказ предоставить данные о сотрудниках на удаленке.
В департаменте информационных технологий Москвы заявили, что у некоторых пользователей наблюдаются «временные сложности с подачей сведений» из-за высокой нагрузки на сервис.
Столичные чиновники также обвинили в неполадках самих работодателей, которые только 12 октября стали загружать данные о сотрудниках, хотя об этом требовании было объявлено еще 9 октября.