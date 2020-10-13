Антон Долин ушел из экспертного совета Фонда кино из-за непрозрачного механизма поддержки патриотических фильмов
Кинокритик Антон Долин ушел из экспертного совета Фонда кино, в котором он состоял с 2014 года. На своей странице в Facebook он написал, что «перестал понимать смысл своей работы» в совете
Кинокритик Антон Долин ушел из экспертного совета Фонда кино, в котором он состоял с 2014 года. На своей странице в Facebook он написал, что «перестал понимать смысл своей работы» в совете.
Антон Долин раскритиковал непрозрачный механизм государственной поддержки патриотических блокбастеров и заявил, что «по-настоящему новаторский проект» никогда не получит господдержку.
Критик неоднократно голосовал за выделение бюджетных денег проектам, которые были «хоть в чем-то оригинальны и художественно интересны», но его коллеги по экспертному совету голосовали только на картины, которые могут окупиться в прокате.
«Мне неприятно думать, что, когда перед «Союзом спасения» или «Вратарем Галактики» возникает титр «Фонд Кино представляет», кто-то в зале может подумать, будто и я ответственен за финансовую поддержку этих картин», - добавил Долин.
Одновременно с этим критик отметил, что «лучше уж госбюджет пойдет на «Вратаря Галактики», чем на крылатые ракеты для КНДР или премии для Росгвардии за удачное подавление мятежей».