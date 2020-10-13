Оператор свалки в Шиесе отказался от проекта и пообещал восстановить вырубленный лес
Компания «Технопарк» - оператор скандального мусорного полигона Шиес в Архангельской области – окончательно отказался от реализации этого проекта и пообещал восстановить вырубленный лес
Компания «Технопарк» - оператор скандального мусорного полигона Шиес в Архангельской области – окончательно отказался от реализации этого проекта и пообещал восстановить вырубленный лес.
В официальном заявлении компании сообщается о завершении проекта ЭкоТехноПарк «Шиес». Оператор также принял решение об отказе от дальнейших работ по реализации проекта, включая инженерно-изыскательские и проектные работы.
Руководство «Технопарка» также обратилось к эко-активистам, которые более года боролись за закрытие проекта по строительству огромного мусорного полигона на Севере, с просьбой не препятствовать проведению работ по рекультивации земельного участка, в том числе обеспечить пропуск необходимой строительной техники и сотрудников подрядных организаций.
Предполагается, что восстановительные работы продлятся до весны-лета 2021 года. На месте бывшей стройки планируют высадить 33 тысячи сеянцев сосны, работы будут выполнять подрядчики из Архангельской области и Коми, сообщает «МБХ медиа».
Напомним, мусорный полигон в Шиесе был проектом экс-губернатора Архангельской области Игоря Орлова и мэра Москвы Сергея Собянина. На эту свалку планировалось по железной дороге свозить отходы из столицы.
В июне после протестов, продолжавшихся более года, правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта по строительству мусорного полигона.