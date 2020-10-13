В Бангладеш из-за массовых протестов решили ввести смертную казнь за изнасилование
Власти Бангладеш решили изменить законодательство и ввести смертную казнь для обвиняемых в изнасилованиях. Такое решение было принято после массовых протестных акций из-за сексуального насилия. Манифестанты требовали «вздернуть насильников»
Власти Бангладеш решили изменить законодательство и ввести смертную казнь для обвиняемых в изнасилованиях. Такое решение было принято после массовых протестных акций из-за сексуального насилия. Манифестанты требовали «вздернуть насильников».
Протесты начались на прошлой неделе после того, как по социальным сетям разошлось видео группового изнасилование местной жительницы. Активисты сообщают, что только за последний год в стране зарегистрировано около 5,4 тысячи случаев изнасилования, однако очень часто преступники избегают наказания, так как жертвы боятся обращаться в полицию.
Незадолго до этого инцидента произошло еще одно групповое изнасилование, в нем принимали участие члены студенческого крыла правящей партии Бангладеш, сообщает BBC News.
На фоне протестов правительство внесло поправку в законы о рассмотрении дел о сексуальном насилии. Согласно этой поправке, за изнасилование вводится наказание в виде смертной казни.