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12 октября 2020, 18:16

В Нижегородской области 18-летний юноша расстрелял рейсовый автобус. Есть погибшие

По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека и еще трое получили ранения. Все пострадавшие в момент инцидента находились на остановке. Среди пассажиров автобуса погибших и раненых нет

В Нижегородской области 18-летний юноша расстрелял рейсовый автобус. Есть погибшие
Фото: ТВ Центр

В поселке Большеорловское Нижегородской области вооруженный мужчина расстрелял рейсовый автобус из охотничьего ружья.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека и еще трое получили ранения. Все пострадавшие в момент инцидента находились на остановке. Среди пассажиров автобуса погибших и раненых нет.

Очевидцы сообщали, что мужчина готовился к нападению и специально ждал автобус у остановки.

Baza сообщает, что стрельбу по автобусу открыл 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Малахов. В село Большеорловское он приехал, чтобы навестить свою бабушку.

По неподтвержденной пока информации, перед атакой на рейсовый автобус он застрелил свою родственницу.

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