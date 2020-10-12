12 октября 2020, 18:16
В Нижегородской области 18-летний юноша расстрелял рейсовый автобус. Есть погибшие
По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека и еще трое получили ранения. Все пострадавшие в момент инцидента находились на остановке. Среди пассажиров автобуса погибших и раненых нет
Фото: ТВ Центр
В поселке Большеорловское Нижегородской области вооруженный мужчина расстрелял рейсовый автобус из охотничьего ружья.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека и еще трое получили ранения. Все пострадавшие в момент инцидента находились на остановке. Среди пассажиров автобуса погибших и раненых нет.
Очевидцы сообщали, что мужчина готовился к нападению и специально ждал автобус у остановки.
Baza сообщает, что стрельбу по автобусу открыл 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Малахов. В село Большеорловское он приехал, чтобы навестить свою бабушку.
По неподтвержденной пока информации, перед атакой на рейсовый автобус он застрелил свою родственницу.