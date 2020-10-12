12 октября 2020, 18:16
Минтруда оценило количество бедных россиян в 20 млн человек
Министерство труда России насчитали в стране 20 млн бедных. На встрече с депутатами Госдумы от «Единой России» глава ведомства Антон Котяков заявил, что бедное население составляет 13,5%
Министерство труда России насчитали в стране 20 млн бедных. На встрече с депутатами Госдумы от «Единой России» глава ведомства Антон Котяков заявил, что бедное население составляет 13,5%.
В сентябре Росстат сообщал, что по сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, во втором квартале выросло на 1,3 млн человек. По данным ведомства, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,9 млн человек.
В Росстате отметили, что доходы россиян упали из-за снижения деловой активности в период пандемии коронавируса.