12 октября 2020, 17:11
Центробанк выпустил посвященную медикам монету номиналом 25 рублей
Это монета номиналом 25 рублей с изображением медиков в защитных костюмах на фоне автомобиля «скорой помощи». Тираж памятных монет составляет 5 млн штук
Центробанк в разгар пандемии коронавируса выпустил в оборот памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные медикам.
Это монета номиналом 25 рублей с изображением медиков в защитных костюмах на фоне автомобиля «скорой помощи». Тираж памятных монет составляет 5 млн штук.
В ЦБ сообщили, что монета посвящена «самоотверженному труду медицинских работников».
Также регулятор выпустил монету номиналом 10 рублей с изображением работника транспортной сферы на фоне самолета, поезда и автомобиля. На монете отчеканена надпись «Человек труда». Тираж – 1 млн штук.