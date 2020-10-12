Депутат ульяновской гордумы обматерила своего подписчика в Instagram
Виктория Маркелова в ответ назвала пользователя «п******ом». «На себя сначала надо посмотреть и исправить ошибки генетической системы, а потом уже другим недостатки придумывать», - добавила депутат гордумы
Депутат городской думы Ульяновска Виктория Маркелова обматерила пользователя Instagram, который позволил себе критику в адрес парламентария.
Переписку депутата и подписчика из социальной сети опубликовал сайт радиостанции «Говорит Москва».
Пользователь Instagram под постом Виктории Маркеловой написал, что она «в очередной раз обманывает людей». Мужчина также добавил, что депутат только и может, что «лизать царьков».
Виктория Маркелова в ответ назвала пользователя «п******ом». «На себя сначала надо посмотреть и исправить ошибки генетической системы, а потом уже другим недостатки придумывать», - добавила депутат гордумы.
Позже Маркелова принесла своим подписчикам извинения и заявила, что ответила тому мужчине «скорее как человек, а не как депутат», потому что ее задело бесцеремонное отношение». «Но хочу сказать, что эмоции в таком контексте, конечно, недопустимы для депутата», - добавила парламентарий.