Кремль отказался от повторного введения жестких ограничений из-за коронавируса
Российские власти отказались от полного локдауна из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля и президента Владимира Путина
Российские власти отказались от полного локдауна из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля и президента Владимира Путина.
Дмитрий Песков в беседе с журналистами опроверг возможность возвращения к жестким ограничительным мерам, хотя сейчас в России снова растет число заразившихся COVID-19.
Пресс-секретарь президента заявил, что в России создана эффективная система по борьбе с коронавирусом и большой больший запас прочности, чем существовал во время первого всплеска заболеваемости, пришедшегося на весну.
Так, по словам Пескова, в стране были разработаны более продвинутые протоколы лечения, за счет которых удалось снизить смертность пациентов с COVID-19, а также расширен коечный фонд. Это в свою очередь позволяет властям в большей степени учитывать интересы экономики страны и не возвращаться к жестким ограничениям.