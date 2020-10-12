В Петербурге суд отправил под арест организатора схемы с кражей лекарств для онкобольных
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения еще двум фигурантам дела о хищении лекарств для онкобольных на сумму около 100 млн рублей
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения еще двум фигурантам дела о хищении лекарств для онкобольных на сумму около 100 млн рублей.
Суд отправил под домашний арест инспектора отдела кадров ООО «УК „Стройкомплекс“» Марию Буткевич, а безработного Сергея Войтовича – в СИЗО до 7 декабря.
Ранее по данному делу под домашний арест была помещена медсестра химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» Елена Сергейчик.
Согласно версии следствия, именно Сергей Войтенко придумал эту преступную схему с кражей лекарств для онкобольных из медицинских учреждений и последующей перепродажей в аптеках.
Через госзакупки препараты отправлялись в больницы, где младший медперсонал просто уносил их с работы. Дальше лекарства передавались в аптеки и частные клиники, где нуждающиеся в лечении люди покупали их за деньги, хотя они им полагались бесплатно за счет государства, сообщает Mash.
Войтенко и его супруга (также фигурант дела о краже лекарств) официально нигде не работали, однако купили отдельную квартиру для хранения похищенных препаратов. При обыске у них изъяли около 9 млн рублей. Общий объем ущерба оценивается в 100 млн рублей.