МИД выслал из России двух болгарских дипломатов в качестве «зеркальной» меры
В ведомстве заявили, что данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на «ничем не мотивированное» решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре 2020 года двух заместителей Торгового представителя России в Софии
МИД России объявил двух болгарских дипломатов персонами нон грата. В ведомстве заявили, что данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на «ничем не мотивированное» решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре 2020 года двух заместителей Торгового представителя России в Софии.
Высылка российских дипломатов была связана с заявлением прокуратуры Болгарии о собранных доказательствах их разведывательной деятельности в пользу Москвы. По данным прокуратуры, двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.
При этом уголовное дело в отношении этих россиян было приостановлено на основании Венской конвенции, поскольку они являются неприкосновенными лицами.
Позже болгарский МИД объявил, что обвиненные в шпионаже дипломаты признаны персонами нон грата и должны покинуть территорию страны.
Это была уже вторая за 2020 год высылка российских дипломатов из Болгарии. Так, в январе 2020 года в шпионаже также были обвинены два российских дипломата.