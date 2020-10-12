Москвичам в эти выходные пообещали первый мокрый снег
В Москве будет становиться все холоднее, а ночью температура воздуха опустится до 0, -1 градуса. Днем столбили термометров будут показывать не больше плюс 3-5 градусов
Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о скором первом снеге. Мокрый снег ожидается 17-18 октября.
В беседе с РИА Новости синоптик сообщила, что в Москве будет становиться все холоднее, а ночью температура воздуха опустится до 0, -1 градуса. Днем столбили термометров будут показывать не больше плюс 3-5 градусов.
«В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки», - добавила Татьяна Позднякова.