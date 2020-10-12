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Москва
12 октября 2020, 14:55

Москвичам в эти выходные пообещали первый мокрый снег

В Москве будет становиться все холоднее, а ночью температура воздуха опустится до 0, -1 градуса. Днем столбили термометров будут показывать не больше плюс 3-5 градусов

Москвичам в эти выходные пообещали первый мокрый снег

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о скором первом снеге. Мокрый снег ожидается 17-18 октября.

В беседе с РИА Новости синоптик сообщила, что в Москве будет становиться все холоднее, а ночью температура воздуха опустится до 0, -1 градуса. Днем столбили термометров будут показывать не больше плюс 3-5 градусов.

«В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки», - добавила Татьяна Позднякова.

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