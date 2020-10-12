Частный самолет из расследования ФБК о Наиле Аскер-заде выставили на продажу
На сайте дилера Jetcraft выставили на продажу частный самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером T7-KLT, на котором летала ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде
На сайте дилера Jetcraft выставили на продажу частный самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером T7-KLT, на котором летала ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Бортовой номер в объявлении не указан, кроме того, его уже убрали с фюзеляжа самолета. Однако серийный номер из объявления (9762) идентичен тому, который приписывается T7-KLT на сервисах отслеживания полетов, сообщает «МБХ медиа».
Примерная стоимость этого бизнес-джета составляет от 35 до 40 млн долларов.
Самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером T7-KLT упоминался в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о главе государственного банка ВТБ Андрее Костине и телеведущей «России» Наиле Аскер-заде. По данным СМИ, банкира и журналистку связывают давние любовные отношения.
Несколькими днями ранее стало известно, что на продажу также выставили частный самолет, которым пользовался патриарх Кирилл. Это лайнер Gulfstream G450 с бортовым номером T7-ZZZ.
По данным The Bell, самолет патриарха в 2013-2016 гг. принадлежали офшору Helter Management Ltd, который входил в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL, которая управляла бизнес-джетами из расследований ФБК, на которых летали телеведущая Наиля Аскер-заде и жена бывшего премьера Светлана Медведева.