Журналисты нашли у дочери главы Ленобласти землю и нежилые помещения на 500 млн рублей
Дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Юлии Ришар принадлежат несколько земельных участков и нежилые помещения в центре Санкт-Петербурга
Дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Юлии Ришар принадлежат несколько земельных участков и нежилые помещения в центре Санкт-Петербурга. Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 500 млн рублей, сообщается в совместном расследовании «Важных историй» и «7×7».
Все принадлежащие дочери губернатора помещения располагаются в исторических зданиях Санкт-Петербурга — на Васильевском острове у берега Невы, на набережной реки Фонтанки и на месте бывшей казармы в Виленском переулке. Сейчас Юлия Ришар сдает эти помещения в аренду дорогим ресторанам.
До недавнего времени дочери Александра Дрозденко также принадлежали земельные участки общей площадью 88 тыс. квадратных метров (это как три Красных площади) в поселке Лебяжий Ленинградской области. Юлия Ришар купила эту землю в 2017 году, а к концу 2019 года продала все участки Никите Бобылеву – сыну Юрия Бобылева, которого региональные СМИ называют «комфортным бизнесменом из ближнего круга» Александра Дрозденко.
Дочь ленинградского губернатора не в первый раз становится объектом антикоррупционных расследований. Так, в сентябре Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что Юлии Ришар принадлежит квартира и ресторан в Ницце, стоимость которых может составлять около 170 млн рублей.