12 октября 2020, 12:59
Нобелевскую премию по экономике присудили за усовершенствование теории аукционов
Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон. Награду им присудили «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов»
Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.
Награду им присудили «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».
В прошлом году Нобелевская премия по экономике досталась американцам Майклу Кремеру и Абхиджиту Банержи, а также француженке Эстер Дюфло за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.