Полиция Хабаровска завела против участника акций в поддержку Фургала уголовное дело по «дадинской статье»
В Хабаровске в отношении одного из участников протестных акций Александра Приходько возбудили уголовное дело по «дадинской статье» (неоднократное нарушение порядка проведения митингов)
В Хабаровске в отношении одного из участников протестных акций Александра Приходько возбудили уголовное дело по «дадинской статье» (неоднократное нарушение порядка проведения митингов).
Портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Андрея Битюцкого сообщает, что поводом для возбуждения уголовного дела против Александра Приходько стало трехкратное привлечение его к ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
16 сентября Приходько оштрафовали на 5 тысяч рублей за участие в акции в поддержку активистки Мадины Петренко, выступавшей против ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 22 сентября его оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и инфраструктуре. На прошлой неделе Приходько в третий раз задержали на акции, которая проходила на площади Ленина.