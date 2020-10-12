Единоросса Вячеслава Лыскова могут лишить должности в Госдуме за «неуместные высказывания»
Президиум фракции «Единой России» в Госдуме обсудит вопрос о лишении депутата Вячеслава Лысакова должности первого заместителя председателя комитета по законодательству и госстроительству
Президиум фракции «Единой России» в Госдуме обсудит вопрос о лишении депутата Вячеслава Лысакова должности первого заместителя председателя комитета по законодательству и госстроительству.
Лидер фракции Сергей Неверов сообщил «Интерфаксу», что руководитель одного из ключевых комитетов Госдумы не может себе позволить столь неуместных и некорректных высказываний.
«Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», - отметил единоросс Неверов.
По неофициальным данным, руководству «Единой России» не понравилось, что в последнее время Лысаков публикует в своем Telegram «откровенно хамские комментарии в отношении своих коллег по партии».
Вячеслав Лысаков пообещал журналистам позже прокомментировать сложившуюся вокруг него ситуацию.