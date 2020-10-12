В России зарегистрировали еще 13 592 случая заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки оперштаб по контролю за распространением коронавируса зарегистрировал еще 13 592 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 312 310 человек
В России за прошедшие сутки оперштаб по контролю за распространением коронавируса зарегистрировал еще 13 592 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 312 310 человек.
За сутки от осложнений скончались 125 коронавирусных пациентов (всего умерло 22 722 человека).
Сейчас рост заболеваемости наблюдается практически во всех российских регионах. Так, в Москве за сутки заразились коронавирусом 4 395 человек, в Московской области – 440, в Петербурге – 538, в Нижегородской области – 271, в Свердловской области – 218, в Ростовской области – 274, в ХМАО – 208, в Красноярском крае – 174, в Иркутской области – 162, в Воронежской области – 204, в Ставропольском крае – 156, в Ульяновской области – 164, в ЯНАО – 154,в Саратовской области – 141, в Волгоградской области – 161, в Архангельской области – 242, в Алтайском крае – 169.