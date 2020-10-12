Медики из разных стран мира выходят на протесты из-за плохих условий работы в период пандемии
В Индии медработники уже длительное время ждут от властей выплаты денег, которые им причитаются. Врачи одной из крупнейших больниц вышли на забастовку после трехмесячной задержки зарплаты
Врачи из разных стран мира вышли на протестные акции из-за условий, в которых им приходится вести борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.
«Известия» со ссылкой на источник во Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сообщают, что условиями работы в период пандемии недовольны медики из России, Испании, Индии и Венгрии.
Так, в Испании 35% врачей работают по краткосрочным контрактам, а в случае пандемии это приводит к тому, что многие из них полностью лишаются выходных.
В Индии медработники уже длительное время ждут от властей выплаты денег, которые им причитаются. Врачи одной из крупнейших больниц вышли на забастовку после трехмесячной задержки зарплаты.
В Венгрии правительство постановило заметно повысить зарплату молодым врачам, но и ужесточило меры контроля за ними.
В России медики из некоторых регионов жалуются на невыплату в полном объеме обещанных президентом компенсационных денег за работу с коронавирусными пациентами.