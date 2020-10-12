Мэрия Москвы под угрозой санкций обязала работодателей передавать властям данные о сотрудниках на удаленке
Московские власти обязали местные компании с 12 октября еженедельно предоставлять мэрии данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы. Ранее мэр Сергей Собянин попросил работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку
Московские власти обязали местные компании с 12 октября еженедельно предоставлять мэрии данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы. Ранее мэр Сергей Собянин попросил работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку.
Согласно указу мэра, с 12 октября работодатели должны будут каждую неделю передавать номера мобильных телефонов сотрудников на удаленке, номер их машин, номера транспортных карт «Тройка» или «Стрелка», номера социальной карты и номера месячного проездного билета без лимита, сообщает РБК.
Против компаний, которые проигнорируют требования властей, будут вводить санкции. Речь идет о штрафах по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в размере от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Если же в результате нарушения указа Собянина пострадают сотрудники или его выявят повторно, наказание ужесточат. Для должностных лиц это штраф до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.