12 октября 2020, 10:16
Минобороны сообщило о строительстве медцентров в Астраханской и Псковской областях
Министерство обороны на фоне пандемии коронавируса сообщило о возведении подведомственных медицинских центров в Псковской области, Астрахани и городе Нариманов Астраханской области
Фото: 360tv.ru
Министерство обороны на фоне пандемии коронавируса сообщило о возведении подведомственных медицинских центров в Псковской области, Астрахани и городе Нариманов Астраханской области. Одновременно с этим продолжается строительство медцентра в Североморске Мурманской области, сообщает «Красная звезда».
В Псковской области военные строят детское инфекционное отделение на 60 койко-мест, а медцентры в Астрахани и Нариманове будут вмещать по 100 пациентов.
Всего за прошедшие полгода по поручению президента Минобороны построило 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах.