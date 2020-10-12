12 октября 2020, 10:01
«Роскосмос» потратит 4,2 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира
Государственная корпорация «Роскосмос» планирует потратить 4,2 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира, который сможет летать к планетам Солнечной системы. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок
Государственная корпорация «Роскосмос» планирует потратить 4,2 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира, который сможет летать к планетам Солнечной системы. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
«Роскосмос» планируется разработать аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о закупке.
Ранее глава космической корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия разрабатывает ядерный космический двигатель с целью последующей отправки тяжелых кораблей к дальним планетам Солнечной системы, а также за ее пределы.